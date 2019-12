Nel tardo pomeriggio odierno Universal Pictures ha annunciato che il lancio del primo trailer di Fast and Furious 9 verrà accompagnato da un concerto davvero speciale.

In pieno stile Fast & Furious, la produzione ha scelto di lanciare il primo trailer del nono capitolo della saga, accompagnandolo con un concerto che vedrà protagonisti alcuni dei membri attori/cantanti del cast.

Il concerto è atteso per il 31 gennaio 2020 in quel di Miami e, ad alternarsi sul palco, ci saranno Cardi B, Ludacris, Ozuna, Charlie Puth e Wiz Khalifa. Ovviamente non mancheranno come ospiti Vin Diesel, ed il resto del cast di Fast and Furious 9.

Fast & Furious 9

Fast and Furious 9 è stato diretto da Justin Lin. La sceneggiatura è stata firmata da Daniel Casey.

CAST: Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Nathalie Emmanuel, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Ludacris, Finn Cole, Anna Sawai, Vinnie Bennett, Charlize Theron, Helen Mirren, Michael Rooker, Cardi B.

TRAMA: Non definita.

AL CINEMA: Nelle sale Usa il 22 maggio 2020.