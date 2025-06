I Fantastici 4 | Marvel già pronta per il sequel

Il prossimo film dell’MCU in uscita è I Fantastici: Gli Inizi, ma a quanto pare Marvel Studios sarebbe già pronta a sviluppare il sequel.

Secondo un articolo portato alla luce su SuperHeroHype pare che Marvel abbia già in mente di realizzare un sequel dell’attesissimo I Fantastici 4: Gli Inizi. Nell’articolo si evince che il sequel potrebbe essere già pronto per la finestra di mercato del 2028, di questa finestra farebbero tra l’altro parte anche il tanto agognato Blade e Black Panther 3.

La celebre famiglia di supereroi Marvel apparirà certamente anche in Avengers: Doomsday, e presumibilmente in Avengers: Secret Wars, pertanto sembra ipotizzabile che Fantastic Four 2 possa a questo punto far parte della prossima fase dell’MCU. Non resta che attendere nuove conferme per scoprirlo.

I Fantastici 4: Gli inizi | Cosa Sappiamo del Film

I Fantastici 4: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer. Il cast del film vede protagonisti Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach, con loro anche da Ralph Ineson (Galactus), Julia Garner (Silver Surfer), Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles.

La Trama: Sullo sfondo di un vivace mondo retro-futuristico ispirato agli anni ’60, il film Marvel Studios I Fantastici 4: Gli Inizi introduce la Prima Famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale.

I Fantastici 4: Gli Inizi sarà distribuito a partire dal 23 luglio 2025, ma intanto è già partita la prevendita dei ticket negli USA, trovate qui il trailer di lancio.