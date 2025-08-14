I Fantastici 4: Gli inizi è attualmente nelle sale di tutto il mondo, ma non per questo i Marvel Studios hanno frenato la loro campagna promozionale.
Attraverso i canali social ufficiali, infatti, lo studio ha diffuso un lungo dietro le quinte dedicato a HERBIE, il simpatico robot tuttofare della “Prima Famiglia Marvel“. Il video mostra alcuni retroscena con protagonisti i tecnici impegnati nel far vivere sul grande schermo uno dei personaggi più amati da parte dei fan dei fumetti I Fantastici 4.
I Fantastici 4: Gli inizi | Recensione ed altre informazioni
I Fantastici 4: Gli Inizi è stato diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer. Il cast del film vede protagonisti Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach, con loro anche da Ralph Ineson (Galactus), Julia Garner (Silver Surfer), Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles.
La nostra recensione di I Fantastici 4: Gli inizi.
La Trama: Sullo sfondo di un vivace mondo retro-futuristico ispirato agli anni ’60, il film Marvel Studios I Fantastici 4: Gli Inizi introduce la Prima Famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale.
I Fantastici 4: Gli incassi | Quanto sta incassando il film
Il film ha incassato fino ad ora una cifra stimata di 434.2 milioni di dollari a livello globale, con 230.4 milioni proveniente dal Box Office USA e 203.8 milioni dal mercato estero. Le stime degli analisti prevedono che l’incasso finale si attesterà tra i 490 ed i 570 milioni. Tuttavia, il film ha subito un calo significativo (-66% nel secondo weekend negli USA), e con un budget di produzione di 200 milioni di dollari (escluso il marketing), potrebbe appena raggiungere il pareggio.
