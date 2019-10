Warner Bros ha diffuso il trailer ufficiale - anche in italiano - di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), il cinecomic con Margot Robbie.

Con il trailer, Warner ha anche rilasciato il teaser poster italiano e tutte le informazioni legate a cast e produzione. La release italiana è fissata per il 6 febbraio 2020, ovvero in linea con quella americana (7 febbraio).

Prima Sinossi. In BIRDS OF PREY (E LA FANTASMAGORICA RINASCITA DI HARLEY QUINNdella Warner Bros. Pictures, Margot Robbie (“Tonya”) torna a rivestire i panni di Harley Quinn, al fianco di Mary Elizabeth Winstead (“10 Cloverfield Lane”, “Fargo” in TV) nel ruolo di Huntress; Jurnee Smollett-Bell (“True Blood” della HBO) nei panni di Black Canary; Rosie Perez (“Fearless- Senza paura”, “Pitch Perfect 2”) in quelli di Renee Montoya; Chris Messina (“Argo”, “Sharp Objects” in TV) è Victor Zsasz; ed Ewan McGregor (l’imminente “Doctor Sleep”, i film “Trainspotting”) nei panni di Roman Sionis. Fa il suo esordio sul grande schermo Ella Jay Basco, nel ruolo di Cassandra “Cass” Cain.

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) sarà diretto da Cathy Yan. La sceneggiatura è di Christina Hodson..

Nel cast Margot Robbie come Harley Quinn, Mary Elizabeth Winstead come Huntress/Cacciatrice, Jurnee Smollett–Bell come Black Canary e Rosie Perez come Renee Montoya, Chris Messina come Victor Zsasz, ed ancora Steven Williams, Derek Wilson, Dana Lee, Francois Chau, Ella Jay Basco e Matthew Willig.

La release è attesa per il 7 febbraio 2020. In Italia dal 6 febbraio.