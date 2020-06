La famiglia è riunita nel poster di The Umbrella Academy 2

Netflix ha diffuso il poster ufficiale relativo alla seconda stagione di The Umbrella Academy, serie di successo creata da Steve Blackman.

Il poster arriva sul web – via Twitter – come antipasto della portata principale, ovvero il primo attesissimo trailer. Ricordiamo che la seconda stagione di The Umbrella Academy sarà su Netflix dal 31 luglio 2020.

THE UMBRELLA ACADEMY

PRODUZIONE : Distribuita da Netflix, la serie è stata prodotta da Universal Cable Productions, con Steve Blackman nel ruolo di showrunner.

: Distribuita da Netflix, la serie è stata prodotta da Universal Cable Productions, con Steve Blackman nel ruolo di showrunner. CAST : Ellen Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, David Castaneda, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Cameron Britton, Mary J. Blige, Colm Feore, Adam Godley e Ashley Madekwe. Tra i nuovi volti Marin Ireland, Ritu Arya, Yusuf Gatewod.

: Ellen Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, David Castaneda, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Cameron Britton, Mary J. Blige, Colm Feore, Adam Godley e Ashley Madekwe. Tra i nuovi volti Marin Ireland, Ritu Arya, Yusuf Gatewod. TRAMA : La storia narra di una disfunzionale famiglia di supereroi conosciuti con i nomi di The Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, Number Five, The Horror e The White Violin, ragazzi che cercano di mettere da parte le loro divergenze per capire, insieme, il motivo della misteriosa morte del padre.

: La storia narra di una disfunzionale famiglia di supereroi conosciuti con i nomi di The Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, Number Five, The Horror e The White Violin, ragazzi che cercano di mettere da parte le loro divergenze per capire, insieme, il motivo della misteriosa morte del padre. SU NETFLIX: 31 luglio 2020.

IL POSTER

Mai come in questo momento vorremmo il potere di viaggiare nel tempo. The Umbrella Academy, stagione 2, arriva il 31 luglio. pic.twitter.com/dO3n5nsw1u — Netflix Italia (@NetflixIT) June 29, 2020