Fallout | Amazon rinnova la serie per una terza stagione

La serie post-apocalittica ispirata ai videogames Fallout ha ottenuto il rinnovo per una terza stagione.

L’evento stagionale noto come Amazon Upfront ha portate tante novità al futuro palinsesto di Prime Video. Tra i tanti annunci e contenuti mostrati in anteprima ai presenti, uno spazio importante non poteva non andare a Fallout, la serie di successo ispirata ai famosi videogames.

Sul palco del Beacon Theater di New York alcuni membri del cast (Ella Purnell, Aaron Moten e Walton Goggins) hanno svelato che la finestra di lancio della seconda stagione sarà dicembre 2025. Successivamente è stato confermato che una terza stagione è ufficialmente in fase di sviluppo (fonte Deadline).

“Siamo assolutamente entusiasti che i nostri clienti Prime Video in tutto il mondo potranno immergersi ancora di più nel mondo meravigliosamente surreale e avvincente di Fallout“, ha dichiarato Vernon Sanders, responsabile globale della divisione televisiva di Amazon MGM Studios. “Jonah [Nolan], Lisa [Joy], Geneva [Robertson-Dworet] e Graham [Wagner] hanno fatto un lavoro eccezionale nel dare vita a questo amato franchise di videogiochi su Prime Video. Insieme ai nostri fantastici partner di Bethesda Games e Bethesda Softworks, siamo lieti di annunciare una terza stagione di Fallout, ben prima dell’attesissimo debutto della seconda stagione.”

Fallout | Cosa Sappiamo della Serie

Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono produttori esecutivi, autori e co-showrunner. Sono EP per Kilter Films Jonathan Nolan e Lisa Joy, i due hanno siglato un overall deal con Amazon. Nolan ha anche diretto i primi tre episodi. Sono produttori esecutivi anche Athena Wickham di Kilter Films, Todd Howard per Bethesda Game Studios e James Altman per Bethesda Softworks. Amazon e Kilter Films producono in associazione con Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks.

Nel cast di Fallout ci sono Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight), Aaron Moten (Emancipation – Oltre la libertà), Moisés Arias (Il re di Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Scissione), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers – Inseparabili), Annabel O’Hagan (Law & Order: Unità Vittime Speciali) e Xelia Mendes-Jones (La Ruota del Tempo). Dalla seconda stagione Macaulay Culkin, Kumail Nanjiani.

TRAMA SERIE: Una guerra nucleare scoppia sulla Terra nell’anno 2077, un’era di robot, macchine volanti e una profonda e costante nostalgia per l’America degli anni ’40. Dopo i funghi atomici incendiari, la storia va avanti di 219 anni. Come si è comportata l’umanità in questi due secoli sfortunati? Lucy (nella serie col volto di Ella Purnell) non ne ha la minima idea. Ha vissuto tutta la sua vita all’interno di un sotterraneo, dove ogni bisogno e desiderio è stato soddisfatto, mentre generazioni e generazioni attendono il giorno in cui sarà sicuro emergere.

La seconda stagione di Fallout riprenderà dalle conseguenze dell’epico finale della prima stagione, portando gli spettatori in un viaggio attraverso le terre desolate del Mojave fino alla città post-apocalittica di New Vegas.