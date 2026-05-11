L’universo post-apocalittico di Fallout continua a espandersi e lo fa accogliendo una delle stelle più brillanti del panorama televisivo odierno. Prime Video porterà il vincitore dell’Emmy Aaron Paul ad unirsi al cast della terza stagione della serie, la notizia è stata confermata da Deadline. Per l’attore, celebre per il ruolo di Jesse Pinkman in Breaking Bad, si tratta di una reunion d’eccezione con i produttori esecutivi Jonathan Nolan e Lisa Joy, con i quali aveva già collaborato nell’ultima stagione di Westworld.

La notizia del casting di Paul non è l’unica novità riguardante la produzione. Per la terza stagione, gli attori Annabel O’Hagan e Dave Register sono stati promossi a “series regular”, unendosi a Frances Turner, che aveva già ottenuto lo stesso avanzamento durante la seconda stagione. Questo consolidamento del cast riflette l’incredibile successo dello show, che si posiziona stabilmente tra le quattro stagioni più viste di sempre nella storia di Prime Video.

Fallout e il nuovo standard degli adattamenti da videogame

L’ingresso di un profilo come quello di Aaron Paul conferma quanto il progetto sia centrale nelle strategie di Amazon MGM Studios. Sotto la guida degli showrunner Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, Fallout è diventato il simbolo perfetto dell’evoluzione dei videogames ad hollywood, capace di trasformare un linguaggio nato per le console in una narrazione televisiva di altissimo profilo qualitativo e commerciale.

Basata sull’iconico franchise videoludico di Bethesda, la serie racconta lo scontro tra chi ha tutto e chi non ha nulla in un mondo dove è rimasto ben poco da possedere. Duecento anni dopo l’apocalisse, gli abitanti dei lussuosi Vault sono costretti a tornare nell’inferno irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle, scoprendo un universo complesso, bizzarro e violento.

Il cast principale, che vede già protagonisti Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins e Kyle MacLachlan, si arricchisce così di un nuovo tassello fondamentale per esplorare le lande desolate di un futuro sempre più “radioso”.

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