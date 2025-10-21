Fallout 2 | Lucy ed il Ghoul nella foto di Empire

Empire Magazine ha svelato una foto esclusiva della seconda stagione di Fallout, la serie di successo di ritorno su Prime Video.

I primi acclamati episodi di Fallout hanno scandito il passo, mostrato le enormi potenzialità e dato lustro ai veri protagonisti della serie, tra questi spiccano senza dubbio Lucy (Ella Purnell) ed il Ghoul (Walton Goggins) che, guarda caso, sono anche i protagonisti del nuovo esclusivo scatto dalla seconda stagione.

“A volte, è come se stessero facendo un viaggio in auto da amici“, ha svelato la Purnell a Empire. “E altre volte, sono completamente in guerra. Cercano di influenzarsi a vicenda e vedere chi contagia chi. [..] Il Ghoul diventerà buono? Lucy diventerà cattiva? O saranno una via di mezzo?“. Evoluzioni caratteriali in vista per due dei tanti protagonisti di Fallout? Non resta che attendere il ritorno della serie su Prime Video.

Guardate qui la foto di Fallout 2 diffusa da Empire

Fallout – Credits Empire Magazine

Quando arriverà Fallout stagione 3 su Prime Video?

I nuovi episodi della stagione 3 di Fallout saranno disponibili su Prime Video a partire dal 17 dicembre 2025. Qui il trailer ufficiale.

Fallout avrà anche una terza stagione?

Ebbene si, Fallout potrà contare su una terza stagione. La conferma è arrivata in occasione degli Upfront di Amazon lo scorso maggio (il nostro articolo).

“Siamo assolutamente entusiasti che i nostri clienti Prime Video in tutto il mondo potranno immergersi ancora di più nel mondo meravigliosamente surreale e avvincente di Fallout“, ha dichiarato Vernon Sanders, responsabile globale della divisione televisiva di Amazon MGM Studios. “Jonah [Nolan], Lisa [Joy], Geneva [Robertson-Dworet] e Graham [Wagner] hanno fatto un lavoro eccezionale nel dare vita a questo amato franchise di videogiochi su Prime Video. Insieme ai nostri fantastici partner di Bethesda Games e Bethesda Softworks, siamo lieti di annunciare una terza stagione di Fallout, ben prima dell’attesissimo debutto della seconda stagione.”

Altre informazioni sulla serie TV Fallout

Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono produttori esecutivi, autori e co-showrunner. Sono EP per Kilter Films Jonathan Nolan e Lisa Joy, i due hanno siglato un overall deal con Amazon. Nolan ha anche diretto i primi tre episodi. Sono produttori esecutivi anche Athena Wickham di Kilter Films, Todd Howard per Bethesda Game Studios e James Altman per Bethesda Softworks. Amazon e Kilter Films producono in associazione con Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks.

Nel cast di Fallout ci sono Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight), Aaron Moten (Emancipation – Oltre la libertà), Moisés Arias (Il re di Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Scissione), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers – Inseparabili), Annabel O’Hagan (Law & Order: Unità Vittime Speciali) e Xelia Mendes-Jones (La Ruota del Tempo). Dalla seconda stagione Macaulay Culkin, Kumail Nanjiani.

La nostra recensione della prima stagione di Fallout.

Di cosa parla la serie Fallout?

Una guerra nucleare scoppia sulla Terra nell’anno 2077, un’era di robot, macchine volanti e una profonda e costante nostalgia per l’America degli anni ’40. Dopo i funghi atomici incendiari, la storia va avanti di 219 anni. Come si è comportata l’umanità in questi due secoli sfortunati? Lucy (nella serie col volto di Ella Purnell) non ne ha la minima idea. Ha vissuto tutta la sua vita all’interno di un sotterraneo, dove ogni bisogno e desiderio è stato soddisfatto, mentre generazioni e generazioni attendono il giorno in cui sarà sicuro emergere.

La seconda stagione di Fallout riprenderà dalle conseguenze dell’epico finale della prima stagione, portando gli spettatori in un viaggio attraverso le terre desolate del Mojave fino alla città post-apocalittica di New Vegas.