L'attore Daniel Bruhl ha iniziato le sue riprese sul set di The Falcon and the Winter Soldier, a confermarlo una foto postata sui social.

Apprezzato nel ruolo di Zemo in Captain America: Civil War, l'attore Daniel Bruhl è tra le stelle della nuova serie tv Marvel attualmente in via di sviluppo. Come anticipato nel primo paragrafo, l'attore ha iniziato oggi la sua sessione di riprese e, per avvisare i propri fan del primo ciak, ha postato una prima immagine dal set.

Ricordiamo che lo show destinato alla piattaforma streaming Disney+ mostrerà il costume classico del Barone Zemo, proprio come suggerito dall'attore nell'immagine in questione, ma anche da un nostro precedente aggiornamento. Trovate il post social in fondo al nostro articolo.

The Falcon and The Winter Soldier

Le riprese sono partite all’inizio di novembre.

La serie tv sarà firmata da Derek Kolstad, sotto la produzione dei Marvel Studios di Kevin Feige. Gli episodi saranno ambientati all’interno del Marvel Cinematic Universe.

Nel cast Anthony Mackie e Sebastian Stan, ma anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Wyatt Russell.

La serie arriverà su Disney+ dall’autunno del 2020.