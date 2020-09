Falcon and the Winter Soldier: Le riprese riprenderanno in ottobre

Le riprese della serie Falcon and the Winter Soldier dovrebbero ripartire nel mese di ottobre, con rilascio a partire dal 2021..

Fermate nel mese di marzo a causa dell’emergenza Covid-19, le riprese di Falcon and the Winter Soldier dovrebbero ripartire a ottobre in Repubblica Ceca, questo secondo l’indiscrezione proveniente dal sempre informato Murphy’s Multiverse (via ComicBook).

La fonte spiega che l’ultima sessione di riprese dovrebbe terminare nel mese di novembre, in tempo per le festività natalizie. Se questa indiscrezione venisse confermata, ed è facile che sia così, allora il lancio su Disney+ dovrebbe avvenire nel corso del 2021, proprio come anticipato nel nostro ultimo aggiornamento.

The Falcon and The Winter Soldier

PRODUZIONE : Le riprese sono partite all’inizio di novembre. La serie tv sarà firmata da Derek Kolstad, sotto la produzione dei Marvel Studios di Kevin Feige. Gli episodi saranno ambientati all’interno del Marvel Cinematic Universe.

: Le riprese sono partite all’inizio di novembre. La serie tv sarà firmata da Derek Kolstad, sotto la produzione dei Marvel Studios di Kevin Feige. Gli episodi saranno ambientati all’interno del Marvel Cinematic Universe. CAST : Anthony Mackie e Sebastian Stan, ma anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Wyatt Russell, Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills.

: Anthony Mackie e Sebastian Stan, ma anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Wyatt Russell, Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills. TRAMA : In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier si uniscono in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità – e la loro pazienza – in The Falcon e The Winter Soldier dei Marvel Studios. Questa nuovissima serie è diretta da Kari Skogland; Malcolm Spellman è lo sceneggiatore principale. In arrivo su Disney+ questo autunno.

: In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier si uniscono in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità – e la loro pazienza – in The Falcon e The Winter Soldier dei Marvel Studios. Questa nuovissima serie è diretta da Kari Skogland; Malcolm Spellman è lo sceneggiatore principale. In arrivo su Disney+ questo autunno. DISTRIBUZIONE: Non c’è una data di lancio.