Fabian Going to the Dogs arriva dal 18 agosto al cinema

Fabian Going to the Dogs diretto da Dominik Graf, ispirato al romanzo omonimo di Erich Kästner e, nominato all’Orso d’Oro al Festival di Berlino 2021, arriva in sala il 18 agosto distribuito da PFA Films e RS Productions.

“È un viaggio d’autore tra le atmosfere decadenti di un Paese e di un mondo sull’orlo del baratro, visto attraverso gli occhi di un’anima tormentata” CIAK

Fabian Going to the Dogs: sinossi

Berlino, 1931. Durante il giorno, Jakob Fabian lavora nel dipartimento pubblicitario di una fabbrica di sigarette, mentre la notte passa il suo tempo tra locali, bordelli e atelier di artisti con il suo facoltoso amico Labude. Quando Fabian incontra Cornelia, una donna incredibilmente sicura di sé, riesce per un momento a mettere da parte la sua visione pessimistica del mondo. Si innamora, ma la felicità non dura. Viene licenziato, mentre Cornelia riesce a sfondare come attrice, venerata da stuoli di ammiratori e dal suo stesso produttore. Una situazione che Fabian trova insopportabile. Eppure, non è solo il suo mondo che sta cadendo a pezzi.