L’adrenalinico blockbuster “F1: Il Film” è pronto per approdare ad altissima velocità direttamente a casa.

Dopo aver quasi superato quota 600 milioni di dollari al Box Office globale, F1: Il Film è disponibile per essere vissuto a casa in premium video-on-demand e per l’acquisto digitale, in collaborazione con Warner Bros. Home Entertainment, a partire dal 22 agosto, presso i rivenditori digitali aderenti.

Incasso, recensioni e successo del blockbuster estivo F1: Il Film.

Diretto da Joseph Kosinski e prodotto da Jerry Bruckheimer, “F1: Il film” è il film d’azione firmato Apple Original con il maggior incasso dell’anno, nonché la più grande apertura per un film live action originale negli Stati Uniti negli ultimi cinque anni. Recentemente riproposto in IMAX, è prossimo a superare i 600 milioni di dollari al botteghino mondiale, ed è il titolo di maggior successo nella carriera di Brad Pitt. “F1: Il film” ha ottenuto un punteggio A su CinemaScore, un impressionante 97% di gradimento da parte del pubblico su Rotten Tomatoes e continua a ricevere elogi come il film di corse automobilistiche più autentico mai realizzato.

Oltre al successo al botteghino, “F1: Il film” ha dato vita a un fenomeno musicale con F1 The Album, la colonna sonora ad alto tasso di adrenalina che ha superato le 650.000 copie vendute nel mondo ed è vicina a raggiungere il miliardo di stream. Attualmente domina la classifica Top Movie Songs di Billboard con sette delle prime dieci tracce, trainata dall’hit di Tate McRae, candidata a due premi VMA, “Just Keep Watching”. Con oltre quattro miliardi di visualizzazioni sulle piattaforme di video brevi, F1 The Album si è distinto come uno dei momenti musicali più significativi del 2025 ed è stato una componente essenziale dell’impatto culturale del film.

Qual è la trama di F1: Il Film?

La trama di F1: Il Film recita “Conosciuto come “la più grande promessa mai realizzata”, Sonny Hayes (Brad Pitt) è stato il talento più cristallino della FORMULA 1 negli anni ’90, fino a quando un incidente in pista non ha rischiato di porre fine alla sua carriera. Trent’anni dopo, Sonny si mantiene come pilota mercenario quando viene avvicinato dal suo ex compagno di squadra Ruben Cervantes (Javier Bardem), proprietario di una squadra di FORMULA 1 in difficoltà e sul punto di fallire. Ruben riesce a convincere Sonny a tornare in FORMULA 1 come ultima speranza per salvare la squadra e affermarsi come miglior pilota al mondo.

Sonny correrà al fianco di Joshua Pearce (Damson Idris), giovane talento esordiente determinato a dettare le sue regole all’interno del team. Ma mentre i motori ruggiscono, il passato riaffiora e Sonny si rende conto che in FORMULA 1 il tuo compagno di squadra rappresenta la tua concorrenza più spietata – e la strada verso la redenzione è qualcosa che non puoi percorrere da solo.”

Da chi è composto il cast di F1: Il Film?

Fanno parte del cast di “F1: Il film”, oltre che Brad Pitt e Javier Bardem, anche Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia e Javier Bardem. Il film è stato girato durante i reali weekend dei Grand Prix e la squadra di Pitt e Idris si trova a fronteggiare i veri titani dello sport.

Il film, diretto da Joseph Kosinski, è prodotto da Jerry Bruckheimer, Kosinski, il sette volte campione del mondo di FORMULA 1® Lewis Hamilton, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner e Chad Oman.

Kosinski dirige da una sceneggiatura di Ehren Kruger, su un soggetto di Kosinski & Kruger. Daniel Lupi è il produttore esecutivo. Nel team di filmmaker dietro la macchina da presa troviamo, il direttore della fotografia Claudio Miranda, gli scenografi Mark Tildesley e Ben Munro, il montatore Stephen Mirrione. I costumi sono di Julian Day, la direttrice del casting è Lucy Bevan e le musiche di Hans Zimmer.

Apple Original Films presenta una produzione Monolith Pictures / Jerry Bruckheimer / Plan B Entertainment / Dawn Apollo Films, un film di Joseph Kosinski, “F1: Il film”. Distribuito da Warner Bros. Pictures.