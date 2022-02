F. Murray Abraham doppierà la divinità Khonshu nella serie Moon Knight

Il celebre attore premio Oscar F. Murray Abraham doppierà la divinità Khonshu nella prossima serie Marvel Studios dedicata a Moon Knight.

Celebre per le sue immortali interpretazioni in cult quali Amadeus, Tutti gli uomini del presidente, Scarface e The Grand Budapest Hotel, l’attore premio Oscar F. Murray Abraham è stato scelto da Kevin Feige per dare voce alla divinità egizia, realizzata completamente in CG, che dona i poteri a Steven Grant (Oscar Isaac). Avete già visto lo spot mostrato durante il Super Bowl? Fatelo seguendo questo nostro indirizzo.

MOON KNIGHT

PRODUZIONE: La serie tv sarà prodotta da Kevin Feige per Marvel Studios. Il ruolo di showrunner è stato affidato a Jeremy Slater. Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead hanno diretto gli episodi. Jeremy Slater è il capo sceneggiatore, mentre Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac sono gli executive producer. Grant Curtis, Trevor Waterson e Rebecca Kirsch sono i co-executive producer. CAST: Oscar Isaac, Ethan Hawke, May Calamawy, F. Murray Abraham. DISTRIBUZIONE: Dal 30 marzo 2022 su Disney+.

TRAMA: La serie segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto.