Ezra Miller affronterà un percorso per curare la sua salute mentale

L’attore Ezra Miller ha finalmente espresso la sua opinione in merito alle innumerevoli situazioni sgradevoli che lo hanno visto protagonista negli ultimi tempi.

Miller ha fatto sapere, attraverso una dichiarazione da parte di un rappresentante apparsa su Variety, che si farà aiutare per curare la sua salute mentale e superare questo momento difficile. Ecco la dichiarazione:

“Dopo aver affrontato di recente un periodo di intensa crisi, capisco adesso che soffro di complessi problemi di salute mentale e pertanto ho iniziato un percorso di cura. Voglio scusarmi con tutti coloro che ho allarmato e sconvolto con il mio comportamento passato. Ho preso l’impegno di svolgere tutto il lavoro necessario per tornare a una vita salutare, sicura e produttiva.“

Tale dichiarazione è senza dubbio un primo passo verso un percorso che potrebbe aiutarlo, non solo a recuperare autorevolezza ad Hollywood, ma anche vivere una vita privata lontana da eccessi assoluti.

Arresti, accuse varie, video in cui lo si vede inveire contro la polizia e molto altro, Ezra Miller nell’ultimo periodo non ha fatto altro che invadere web e giornali con notizie che di certo non hanno fatto bene alla sua carriera, e neppure all’immagine della Warner Bros, con lui impegnata in vari franchise quali Flash e Animali Fantastici.