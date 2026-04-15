A ventisette anni dalla sua prima, discussa uscita, il testamento spirituale e cinematografico di Stanley Kubrick si prepara a illuminare nuovamente il buio della sala. Dal 4 al 6 maggio grazie a Lucky Red, gli spettatori avranno l’opportunità irrinunciabile di ritrovare sul grande schermo Eyes Wide Shut, l’opera postuma che ha segnato la fine della carriera di uno dei più grandi geni della storia del cinema.

Sulle note ipnotiche e struggenti del Valzer n. 2 di Šostakovič, saremo trascinati ancora una volta nei labirinti notturni di New York insieme a William e Alice Harford, interpretati da quella che all’epoca era la “coppia d’oro” di Hollywood: Tom Cruise e Nicole Kidman. Liberamente ispirato al romanzo Doppio Sogno di Arthur Schnitzler, il film resta una pietra miliare della cinematografia mondiale, capace di interrogare lo spettatore sulle ipocrisie della società borghese e sulle derive più oscure e nascoste del desiderio umano.

Eyes Wide Shut: un viaggio onirico tra desiderio e ossessione

La trama, sospesa tra realtà e allucinazione, si dipana nel giro di ventiquattr’ore. Dopo una confessione della moglie Alice riguardo a passate fantasie sessuali, il dottor Bill Harford sprofonda in una gelosia ossessiva che lo spinge a vagare per la città in cerca di trasgressione. Questo pellegrinaggio notturno lo porterà a infiltrare una misteriosa e pericolosa festa in maschera, un evento che cambierà per sempre la sua percezione del matrimonio e della fedeltà.

L’estetica curatissima di Kubrick, i suoi lenti carrelli e l’uso simbolico del colore rendono la visione in sala un’esperienza quasi mistica, ancora oggi incredibilmente attuale.