Tyler Rake è ufficialmente pronto per la sua terza, rischiosa missione. Chris Hemsworth ha firmato il contratto per riprendere i panni del mercenario protagonista in Extraction 3, il nuovo capitolo del franchise action targato Netflix e AGBO noto in Italia per l’appunto come Tyler Rake.

Le riprese inizieranno ufficialmente questa estate, incastrandosi perfettamente nell’agenda dell’attore tra la promozione di Crime 101 e l’imminente set di Kockroach. La vera sorpresa per i fan è la conferma del ritorno di Idris Elba, introdotto nel secondo capitolo, che tornerà al fianco di Hemsworth insieme a Golshifteh Farahani. La notizia è stata riportata in rete da Deadline.

David Weil alla sceneggiatura e una produzione da record per Netflix

Dietro la macchina da presa ritroveremo Sam Hargrave, l’architetto visivo dei piani sequenza che hanno reso la saga un fenomeno globale. Questa volta, però, la penna passerà a David Weil, incaricato di scrivere una storia che sappia alzare ulteriormente l’asticella dopo che i primi due film hanno dominato le classifiche dei titoli più popolari di sempre su Netflix.

La produzione, curata dai fratelli Russo tramite AGBO e dalla Wild State dello stesso Hemsworth, conferma l’ambizione di espandere un universo nato dalla graphic novel Ciudad.

L’Universo Action e le Produzioni AGBO su Netflix

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