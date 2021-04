Ewan McGregor mostra la barba da Obi-Wan Kenobi in vista delle riprese

Le riprese della serie Obi-Wan Kenobi stanno per partire, una nuova conferma arriva da una foto presente su Instagram di Ewan McGregor.

Senza far alcun riferimento alle riprese della serie Disney+, l’attore è apparso in una foto in cui è possibile ammirare la celebre barba da Obi-Wan Kenobi. Seguendo la logica, quindi il look dell’attore, e l’ultimo comunicato della Lucasfilm con l’annuncio del cast ufficiale, è facile immaginare che il primo ciak della serie è dietro l’angolo. Trovate la foto in fondo alla pagina.

OBI-WAN KENOBI

PRODUZIONE: La serie tv sarà prodotta da Lucasfilm, con Kathleen Kennedy impegnata come produttore. Joby Harold è stato assunto nel ruolo di sceneggiatore e showrunner. In cabina di regia spazio per Deborah Chow. La prima stagione dovrebbe contare 6/8 episodi, con riprese attese per luglio 2020. CAST: Ewan McGregor, Hayden Christensen, Indira Varna, Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie.

TRAMA: La serie sarà ambientata otto anni dopo quanto accade nel terzo episodio della saga cinematografica, mostrando il cavaliere jedi su Tatooine, dove ha portato Luke Skywalker

Prossimamente su Disney+.