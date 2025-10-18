L’ultimo ciak sul set di Evil Dead Burn è stato ufficialmente battuto, a confermarlo è stato il suo regista Sébastien Vaniček via social.

Avviate lo scorso 23 luglio, le riprese del nuovo capitolo della saga Evil Dead (da noi La Casa) si sono ufficialmente concluse, e quale miglior modo per annunciarlo che con una sana scena di violenza pura? Il breve video diffuso dal regista francese, infatti, mostra un uomo intento a colpire violentemente con un piano cottura qualcuno (o qualcosa?!) confermando indirettamente le dichiarazioni dello stesso Vaniček che qualche mese fa descriveva il suo film così: “Ho detto allo studio che volevo fare un film cattivo, un film che fa male, da cui si esce messi alla prova. Metterò tutto l’orrore che ho dentro – sarà catartico.”

Guardate qui il video di Sébastien Vaniček sull’ultimo ciak di Evil Dead Burn

Cosa sappiamo del film Evil Dead Burn?

Il nuovo film Evil Dead sarà diretto da Sébastien Vaniček, co-autore della sceneggiatura insieme a Florent Bernard. Il produttore storico del franchise “Rob Tapert” e il creatore della serie e icona dell’horror “Sam Raimi” saranno a bordo come produttori. Romel Adam, Jose Canas e Lee Cronin saranno i produttori esecutivi insieme alla leggenda di culto “Ash” Bruce Campbell. Il cast conta la presenza di Souheila Yacoub, Hunter Doohan, Luciane Buchanan e Tandi Wright.

Evil Dead Rise (La Casa – Il Risveglio del Male) è stato l’ultimo capitolo capitolo della saga ad essere approdato al cinema; il film è stato diretto da Lee Cronin nel mese di aprile 2023, ha ottenuto un discreto successo di pubblico con la critica però divisa sulla qualità. Nel 2013, invece, era stato Fede Alvarez a rinvigorire la celebre saga attraverso un reboot ancora oggi amato da critica e pubblico. In origine, chiaramente, c’è stata la celebre trilogia diretta da Sam Raimi.

Il film uscirà nelle sale USA a partire dal 24 luglio 2026.

Ricordiamo, inoltre, che un secondo film Evil Dead è attualmente in fase di produzione attiva, trovate i dettagli noti in questo nostro ultimo articolo.