L’universo Marvel è scosso da una dura polemica che arriva direttamente da una delle sue protagoniste.

Evangeline Lilly, nota per il ruolo di Hope van Dyne (The Wasp), ha lanciato un durissimo attacco pubblico contro The Walt Disney Company in seguito alla nuova ondata di licenziamenti che ha colpito l’8% della forza lavoro della Casa delle Idee. L’articolo riportato da Deadline ricorda che i tagli hanno coinvolto numerosi reparti, dalla produzione cinematografica allo sviluppo visivo, colpendo figure storiche che hanno dato forma all’immaginario dei cinecomic.

L’attrice ha espresso il suo sdegno su Instagram, rivolgendosi direttamente ai vertici dell’azienda: “Vergognatevi per aver voltato le spalle alle persone che hanno costruito il potere che ora state usando per gettarle via“. Lilly ha inoltre confermato di aver parlato con Andy Park, il concept artist che creò il design originale del costume di Wasp, scoprendo che anche lui è stato allontanato.

Artisti Marvel sostituiti dall’AI: la denuncia di Evangeline Lilly

Il punto centrale della protesta dell’attrice riguarda la presunta sostituzione del genio umano con l’Intelligenza Artificiale. Secondo Lilly, Disney starebbe rimpiazzando gli artisti che hanno inventato questi personaggi con algoritmi capaci di replicare e iterare i loro design originali. “È disgustoso e orribile“, ha aggiunto l’attrice, sottolineando come le creazioni umane non debbano essere rubate dai giganti tecnologici affinché i robot possano replicarle.

L’universo Marvel

Resta aggiornato su tutte le evoluzioni dell’MCU e sui futuri titoli cinematografici:

Marvel Universe: Approfondimenti, retroscena e news sulle produzioni dei Marvel Studios.