Secondo un recente rumour, l'attore Evan Peters potrebbe aver ottenuto un ruolo in WandaVision, la serie Marvel Studios attesa su Disney+.

A lanciare il chiacchericcio è stato il sito Murphy’s Multiverse, le cui "predizioni" in passato si sono rivelate spesso veritiere. Secondo la fonte, infatti, Evan Peters avrebbe girato un piccolo ruolo in WandaVision, senza però specificarne la natura.

Come noto, Evan Peters nell'X-Men Universe della Fox ha interpretato Pietro Maximoff aka Quicksilver per tre film, fratello di Wanda (assente nel suddetto). Questo particolare ruolo interpretato potrebbe non avere nulla a che fare con la sua ipotetica presenza in WandaVision, ma è ovviamente facile fantasticare col pensiero.

La serie WandaVision avrà una connessione molto stretta con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, finendo così per aprire il Marvel Universe al celebre Multiverso dei fumetti. Con questa premessa tutto è ovviamente concesso agli autori, anche far incontrare due fratelli di due universi differenti. La Fox è diventata oramai un'estensione del colosso Disney, quindi... tutto è possibile.

Cosa pensate di questo rumour?

WANDAVISION

PRODUZIONE : Lo show sarà ambientato subito dopo gli avvenimenti di Avengers: Endgame. Gli showrunners sono Jac Schaeffer e Matt Shakman. La colonna sonora sarà composta da Christophe Beck.

: Lo show sarà ambientato subito dopo gli avvenimenti di Avengers: Endgame. Gli showrunners sono Jac Schaeffer e Matt Shakman. La colonna sonora sarà composta da Christophe Beck. TRAMA : Bettany torna come Visione e la Olsen come Wanda Maximoff – due esseri dotati di superpoteri che vivono le loro vite di periferia ideali e che iniziano a sospettare che tutto non sia ciò che appare.

: Bettany torna come Visione e la Olsen come Wanda Maximoff – due esseri dotati di superpoteri che vivono le loro vite di periferia ideali e che iniziano a sospettare che tutto non sia ciò che appare. CAST : Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park, Kathryn Hahn.

: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park, Kathryn Hahn. IN TV: Prossimamente su Disney+.