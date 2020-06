Eurovision Song Contest – la storia dei Fire Saga, recensione del film Netflix

Eurovision Song Contest – La storia dei Fire Saga, è un film del 2020 disponibile su Netflix dal 26 Giugno. Questa la recensione.

Scritto da Will Ferrell ed Andrew Steele, il film è stato diretto da David Dobkin, e interpretato da Will Ferrell e Rachel McAdams.

Will e Rachel formano un duo di artisti islandesi chiamati i Fire Saga ma nonostante il lancio di tanti brani inediti non raggiungono il successo sperato. Nel loro paese di origine, Hùsavík, vengono ritenuti inadatti a partecipare a qualsiasi tipo di concerto o contest nazionale e internazionale. Un’opportunità bussa alla loro porta dal tanto osannato Eurovision Song Contest. La sfida è aperta, fra passi falsi altamente rischiosi, scelte produttive discutibili e intesa fra i due cantanti in lento declino. Riusciranno a ricomporsi come duo e rappresentare il loro paese nonostante le innumerevoli difficoltà?

Eurovision Song Contest – La storia dei Fire Saga, è un film piacevole per una serata senza molte aspettative.

Sin dalle prime sequenze si nota il continuo omaggio, neppure poco velato, al celebre dell’Eurovision Song Contest. La sceneggiatura, seppur legata al genere demenziale, raccoglie interesse quando catapulta i due protagonisti nel vivo della gara canora, dimostrando tra l’altro di poter raccontare sogni e speranze di un duo canoro fuori dalle righe.

Tra gag e situazioni talvolta imbarazzanti, Eurovision Song Contest mostra quello che possiamo considerare una sorta di dietro le quinte avvincente, che di certo gli amanti di questa storica competizione canora apprezzeranno. Tra i momenti più emozionanti, il canto di gruppo che vede protagonisti anche i vecchi partecipanti della gara canora. Un finale inaspettato poi, regala al film una piega quasi magica.

Ottima l’interpretazione di Rachel Mc Adams, meno quella di Will Ferrell, a nostro avviso la sua prova può risultare fin troppo caricaturale. Le locations scelte sono da sogno, un vero paradiso degli occhi, complice anche l’ottimo lavoro svolto dai colorist.

⭐⭐⭐ Classificazione: 2.5 su 5.