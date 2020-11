European Film Awards 2020: anche il cinema italiano tra i candidati

Sono state annunciate ieri le candidature per gli European Film Awards 2020, la cui premiazione avverrà durante una serie di eventi virtuali, il live streaming dall’8 al 12 dicembre.

Tra i candidati europei, spiccano i titoli e gli attori del nostro cinema italiano: Martin Eden (miglior film), Pietro Marcello (miglior regista), Luca Marinelli (miglior attore per Martin Eden), Pietro Marcello e Maurizio Braucci (miglior sceneggiatura), Fabio e Damiano D’Innocenzo per Favolacce (miglior sceneggiatura), Elio Germano per Non volevo Nascondermi (miglior attore).

Mike Downey, Presidente degli EFA, ha dichiarato: “In un periodo così complesso per il cinema e gli artisti di tutta Europa, per ampliare l’offerta della piattaforma a più film europei, il Board ell’EFA ha deciso in via del tutto eccezionale di aumentare le nomination per le categorie Film e Documentario Europeo da 5 a 6.”

Questa 33ma edizione degli European Film Awards rappresenta una vetrina importante per il cinema europeo, e come già avvenuto per l’edizione dedicata ai film dedicati al pubblico young adult, la premiazione verrà mutuata in appuntamenti in live streaming (dall’8 al 12 dicembre),

Vi presneitamo i nominati degli European Film Awarads 2020:



MIGLIOR FILM EUROPEO 2020

Un altro giorno (DRuk), diretto da Thomas Vinterberg [Danimarca, Paesi Bassi, Svezia]

Berlin Alexanderplatz, diretto da Burhan Qurbani [Germania, Paesi Bassi]

Corpus Christi (Boze Cialo), diretto da Jan Komasa [Polonia, Francia]

Martin Eden, diretto da Pietro Macello [Italia, Francia]

The Pianted bird, diretto da Vàclav Marhoul [Rep.Ceca, Ucraina, Slovenia]

Udine, diretto da Chrisian Petzold [Germania, Francia]

MIGLIOR DOCUMENTARIO EUROPEO 2020

Acasa, my home, diretto da Radu Ciornicuc [Romania, Germania, Finlandia]

Collective, diretto da Alexander Nanau [Romania, Lussemburgo]

Gunda, diretto da Victor Kossakovsky [Norvegia, USA]

Little girl, diretto da Sébastian Lifshitz [Francia]

Saudi Runaway, diretto da Susanne Regina Meure [Svizzera]

The Cave, diretto da Feras Fayyad [Siria, Danimarca]

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO 2020

All cats are grey in the dark, diretto da Lasse Linder [Svizzera]

Genius Loci, diretto da Adrien Mérigeau [Francia]

Past Perfect, diretto da Jorge Jàcome [Portogallo]

Sun dog, diretto da Dorian Jespers [Belgio, Russia]

Uncle Thomas, accounting fort the days, diretto da Regina Pessoa [Portogallo, Canada, Francia]

MIGLIOR REGISTA EUROPEO 2020

Agnieszka Holland per CHARLATAN

Jan Komasa per CORPUS CHRISTI

Pietro Marcello per MARTIN EDEN

François Ozon per ESTATE ‘85

Maria Sødahl per HOPE

Thomas Vinterberg per UN ALTRO GIRO

MIGLIOR ATTRICE EUROPEA 2020

Paula Beer in UNDINE

Natasha Berezhnaya in DAU. NATASHA

Andrea Bræin Hovig in HOPE

Ane Dahl Torp in CHARTER

Nina Hoss in MY LITTLE SISTER

Marta Nieto in MOTHER

MIGLIOR ATTORE EUROPEO 2020

Bartosz Bielenia in CORPUS CHRISTI

Goran Bogdan in FATHER

Elio Germano in VOLEVO NASCONDERMI

Luca Marinelli in MARTIN EDEN

Mads Mikkelsen in UN ALTRO GIRO

Viggo Mortensen in FALLING

MIGLIOR SCENEGGIATORE EUROPEO 2020

Martin Behnke & Burhan Qurbani per BERLIN ALEXANDERPLATZ

Costa-Gavras per ADULTS IN THE ROOM

Damiano & Fabio D’Innocenzo per FAVOLACCE

Pietro Marcello & Maurizio Braucci per MARTIN EDEN Mateusz Pacewicz per CORPUS CHRISTI

Thomas Vinterberg & Tobias Lindholm per UN ALTRO GIORNO

Non ci resta che fare il tifo per i nostri candidati italiani agli European Film Awards 2020 e seguire le premiazioni dall’8 al 12 dicembre su www.europeanfilmawards.eu