European Film Academy completa la selezione dei lungometraggi di finzione con altri 13 titoli

Con l’aggiunta di 13 nuovi titoli la European Film Academy è felice di annunciare la seconda e ultima parte della selezione dei lungometraggi di finzione 2021.

A causa della pandemia, delle relative restrizioni e del fatto che diversi festival europei hanno posticipato le loro edizioni, l’European Film Academy ha annunciato i lungometraggi di finzione selezionati in due momenti: i primi 40 titoli lo scorso mese, e oggi i restanti 13.

La lista è ora completa e tutti i lungometraggi di finzione concorreranno per una nomination agli European Film Award 2021.

I film sono stati scelti da un comitato di selezione composto dal Board dell’EFA e da invitati esperti: Kevin Chan (distributore/UK), José Luis Cienfuegos (festival programmer/Spagna), Tine Klint (sales agent/Danimarca), Georgette Ranucci (distributore/Italia), Mira Staleva (distributore e festival programmer/Bulgaria) e Ira von Gienanth (distributore/Germania).

Nelle prossime settimane gli oltre 4000 membri dell’European Film Academy visioneranno i 53 film selezionati e voteranno per le nomination nelle categorie Film, Regista, Attore, Attrice e Sceneggiatore Europeo.

Le nomination saranno poi annunciate il 9 novembre 2021 al Festival del Cinema Europeo di Siviglia, in Spagna. Ad una giuria composta da 8 membri spetterà invece il compito di decidere i vincitori per le categorie Direzione della Fotografia, Montaggio, Scenografia, Costumi, Trucco e Parrucco, Musiche Originali, Suono, Effetti Visivi.

European Film Academy: i 13 lungometraggi candidati

A Chiara , scritto e diretto da Jonas Carpignano (Italia, Francia)

Annette, scritto da Ron Mael, Russell Mael & Leos Carax, diretto da Leos Carax (Francia, Belgio; GErmania, Messico, Giappone)

Good Mother (Bonne Mere), scritto e diretto da Hafsia Herzi (Francia)

Great Freedom (Grosse Freiheit), scritto da Thomas Reider & Sebastian Meise, diretto da Sebastian Meise (Austria, Germania)

), scritto e diretto da Kirill Serebrennikov (Russia) É stata la mano di Dio , scritto e diretto da Paolo Sorrentino (Italia)

The Innocents (De Uskyldige), scritto e diretto da Eskil Vogt (Norvegia)

The worst person in the world (Verdens Verste Menneske), scritto da Kpachim Trier & Eskil Vogt, diretto da Joachim Trier (Norvegia, Francia, Danimarca, Svezia)

Titane, scritto e diretto da Julia Ducournau (Francia, Belgio)

Unclenching the fists (РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ), scritto da Kira Kovalenko, Anton Yarush & Lubov Mulmenko, diretto da Kira Kovalenko (Russia)

La 34a edizione degli European Film Awards con l’annuncio dei vincitori si terrà l’11 dicembre a Berlino.