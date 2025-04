Euphoria | Diagnosi di SLA per l’attore Eric Dane

Tra le stelle della serie tv di successo “Euphoria“, l’attore Eric Dane ha rivelato alla stampa di aver ricevuto una diagnosi di SLA.

Intervistato da People, l’attore 52enne ha rivelato di essere affetto dal Morbo di Lou Gehrig, o come spesso indicato “SLA“. Le sue parole: “Mi è stata diagnosticata la SLA. Sono grato di avere la mia amata famiglia al mio fianco mentre affrontiamo questo nuovo capitolo“.

Nonostante la triste dichiarazione, Eric Dane ha confermato che sarà regolarmente sul set della terza stagione di Euphoria: “Mi sento fortunato di poter continuare a lavorare e non vedo l’ora di tornare sul set di Euphoria la prossima settimana. Vi chiedo gentilmente di rispettare la privacy di me e della mia famiglia in questo periodo.”

Oltre al suddetto impegno per la serie “Euphoria“, l’attore Eric Dane ha dato vita al carismatico chirurgo plastico nella serie di successo “Grey’s Anatomy” ed al protagonista della serie post-apocalittica “The Last Ship”.

La SLA è una malattia del sistema nervoso che colpisce le cellule nervose del cervello e del midollo spinale. Il peggioramento della malattia porta alla perdita del controllo muscolare. Ad oggi non c’è una cura. Tra gli altri personaggi pubblici a cui è stata diagnosticata la SLA vanno ricordati il fisico Stephen Hawking, la cantante Roberta Flack e l’attore Danny Day.