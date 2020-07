Ethan Hawke è Nikola Tesla nel primo trailer del biopic

La campagna promozionale legata a Tesla, biopic incentrato sulla vita del celebre Nikola Tesla, è finalmente partita. Quest'oggi diamo uno sguardo a poster e trailer.

Destinato al mercato VOD, ma anche alle poche sale aperte negli Usa dal 21 agosto, il biopic Tesla vedrà il protagonista interpretato da Ethan Hawke, con il talentuoso Michael Almereyda in cabina sceneggiativa e registica.

Questa è invece la sinossi ufficiale: Brillante e visionario Nikola Tesla (Hawke) combatte una battaglia tutta in salita per portare a compimento il suo rivoluzionario sistema elettrico, affrontando sfide più spinose con il suo nuovo sistema per l’energia wireless. Il film mostra le inquiete interazioni tra il suo collega inventore Thomas Edison (Kyle MacLachlan) e il suo mecenate George Westinghouse (Jim Gaffigan).

Nel cast con Hawke anche Eve Hewson, Hannah Gross e Kyle MacLachlan.

TESLA

TRAILER E POSTER