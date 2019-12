La serie tv ambientata nell'universo narrativo The Purge, oramai giunta alla sua seconda stagione, sta per incontrare il primo capitolo della saga cinematografica.

Attraverso un comunicato stampa diramato da Usa Network è emerso questa sera che l'ultimo episodio della seconda stagione di The Purge avrà tra i protagonisti Ethan Hawke. Nel comunicato si evince che la serie tv si collegherà a La Notte del Giudizio proprio attraverso il personaggio interpretato dall'attore.

La saga The Purge è partita nel 2013 con La Notte del Giudizio (in originale proprio The Purge), e vedeva protagonista una famiglia braccata nella propria casa da una gruppo di psicopatici. In quell'occasione il capofamiglia fu interpretato proprio da Ethan Hawke, il cui ruolo era quello di James Sandin, il creatore di un sistema avanzato di sicurezza testato proprio durante quella fatidica notte della purga. L'epilogo di quel primo capitolo, purtroppo, contava tra le vittime proprio Sandin.

La messa in onda dell'episodio finale della seconda stagione è atteso per martedì 17 dicembre.

The Purge (Seconda Stagione)

La seconda stagione di The Purge vede tra i suoi produttori esecutivi principali il creatore del franchise cinematografico James DeMonaco, che produrrà insieme a Sébastien K. Lemercier e la sua Man in a Tree; ed ancora Krystal Houghton Ziv, James Roland, Tim Andrew e Jason Blum. Inoltre, Michael Bay, Brad Fuller e Andrew Form, provenienti sempre dal franchise cinematografico, saranno produttori esecutivi attraverso la loro Platinum Dunes, così come Thomas Kelly.

Nel cast spazio per Derek Luke, Max Martini, Paola Nuñez, Joel Allen, Rochelle Aytes, Daniks Yarosh e Chelle Ramos, Ethan Hawke.

I nuovi episodi di The Purge arriveranno il prossimo autunno negli Stati Uniti, mentre il quinto film della saga uscirà il 10 luglio 2020.