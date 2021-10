Eternals, commento al film Marvel diretto da Chloé Zhao

Grande giornata alla Festa del Cinema di Roma con l’anteprima europea di Eternals, film diretto da Chloé Zhao con Gemma Chan, Angelina Jolie, Richard Madden e Kit Harington presenti sul red carpet del festival; ecco il commento.

Eternals (Gli Eterni), il terzo film della Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel – diretto da Chloé Zhao, regista premio Oscar® per Nomadland – porta sul grande schermo un’epica storia che abbraccia migliaia di anni e vede protagonisti un nuovo team di Super Eroi immortali, costretti a uscire dall’ombra per unirsi contro il più antico nemico dell’umanità, I Devianti. Ad interpretarli un cast che include Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Kit Harington, Salma Hayek e Angelina Jolie.

Eternals: trama

Gli Eterni sono degli esseri creati più di 7000 anni fa per proteggere la Terra dai Devianti. Una volta estinti i Devianti, iniziano a vivere come esseri umani, pur mantenendo il loro status di Eterni, tant’è che il ritorno in scena dei Devianti li riporterà a ricongiungersi per proteggere il Pianeta dalla sua distruzione.

Gli Eterni: Kingo (Kumail Nanjiani), Makkari (Lauren Ridloff), Gilgamesh (Don Lee), Thena (Angelina Jolie), Ikaris (Richard Madden), Ajak (Salma Hayek), Sersi (Gemma Chan), Sprite (Lia McHugh), Phastos (Brian Tyree Henry) e Druig (Barry Keoghan).

É la prima volta che la regista Premio Oscar Chloé Zhao esplora il mondo Marvel e, in Eternals la regista riesce a dar voce a tutti i personaggi che abitano il mondo creato da Jack Kirby.

La grande capacità di Chloé Zhao é nell’essere riuscita a mettere in scena un film ben strutturato in cui ogni personaggio ha il suo spazio, senza che ci siano sbilanciamenti nelle voci che vengono presentate. Un corollario di personaggi ognuno con la propria storia e la sua voce, in grado di poter creare un rapporto identificativo con lo spettatore. C’è il primo super eroe di colore e omosessuale, l’eroina con ferite mentali che deve affrontare e superare, colei che crede follemente nei valori umani.

Gli Eterni rappresentano, a modo loro una famiglia con tutte le sue crepe, un gruppo di individui con la loro storia che si ricongiunge per perseguire un unico obiettivo.

Al personaggio di Sersi, interpretato da Gemma Chan, viene affidato il tema principale del film: l’amore per l’umanità e la bellezza della Terra. Mentre Thena interpretata da Angelina Jolie il difficile ruolo di mettere in scena il disturbo mentale di cui soffre il suo personaggio, dovuto a una ferita lacerante che neanche la cancellazione della memoria può risanare.

Per i fans della saga di Game of Thrones colpirà l’incontro, seppur di pochi minuti, tra Richard Madden e Kit Harington. I due fratelli del piccolo schermo si ritrovano amando la stessa donna che, incoraggiano e difendono nella difficile battaglia che dovrà affrontare.

Eternals uscirà nelle sale italiane il prossimo 3 novembre, distribuito da Disney.