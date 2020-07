Estate al cinema: Alla scoperta di arene e drive-in a Roma

D’estate a Roma, il pubblico latita le sale preferendo i cinema all’aperto ospitati in piazze, parchi o arene ben attrezzate. E quest’anno, per rispettare le normative igieniche sanitarie dovute al covid19 sono tornati anche i drive-in; vi presentiamo un elenco delle programmazioni in corso:

Caleidoscopio 2020|Arena Casa del Cinema c/o Villa Borghese

Il Centro Sperimentale di Cinematografia é la scuola di cinema più famosa d’Italia, dove hanno studiato registi, sceneggiatori, scenografi, costumisti e attori diventati celebri nel nostro cinema. Gli allievi di ieri, oggi famosi e celebrati, presentano ogni sera in arena il fascino del loro mestiere accompagnando un film che ha segnato la sua vita e/o carriera. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a partire da due ore prima dell’evento. Programma consultabile sul sito della Casa del Cinema.

Sotto le stelle dell’Austria| Forum Austriaco di Cultura di Roma (Villa Borghese)

All’interno degli splendidi giardini del Forum Austriaco di Cultura di Roma (viale Bruno Buozzi 113), ogni sera fino al 16 luglio verrà proiettato il meglio del cinema austriaco contemporaneo. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria all’indirizzo rom-kf@bmeia.gv.at (richiesta con nome e cognome da inviare entro le ore 12 del giorno della proiezione). Programma consultabile sul sito del Forum austriaco di cultura di Roma.

Cinema in Piazza a Trastevere

Il cinema in Piazza| piazza San Cosimato (Trastevere), Parco della Cervelletta, Porto Turistico di Ostia

Sembrano passati secoli da quando i ragazzi del Cinema America hanno iniziato a proiettare film nella piazza trasteverina, nel corso degli anni non sono mancate diatribe con il Comune o con gli esercenti delle sale, o i distributori cinematografici. Ma loro, impavidi continuano a combattere a denti stretti affinché il patrimonio cinematografico possa esser usufruito gratuitamente, in piazza, al Parco della Cervelletta e al Porto turistico di Ostia. Il programma viene pubblicato settimanalmente e, qualora il film sia non disponibile (perché non concesso dalla distribuzione) al seguito del dibattito con gli ospiti della serata viene proiettato La corazzata Potëmkin. Ingresso gratuito con prenotazione online da effettuare il giorno dell’evento a partire dalle ore 9.

Eur Cinema Park|Eur Social Park c/o via di val fiorita

Ogni lunedì viene proiettato un film che viene comunicato il venerdì precedente sulla pagina dell’evento. Ingresso gratuito con prenotazione biglietti su eventbrite.

R-Estate a TorBella| Piazza Castano

Dopo l’esperienza durante il lockdown del Cinema da casa, Alice nella città torna in prima linea e cura la direzione artistica della programmazione dell’arena cinema nel quartiere di Tor Bella Monaca. Dal 13 al 26 luglio si accendono le luci in periferia con proiezioni accompagnate da attori e registi. Tutte le proiezioni ad ingresso gratuito saranno anticipate da alcune sequenze dei film con le musiche di Ennio Morricone per rendere omaggio al grande Maestro appena scomparso. Programma consultabile sulla pagina fb di Alice nella città.



Arena Nuovo Sacher| Largo Ascianghi 1

L’arena estiva del cinema Nuovo Sacher, a pochi passi da Porta Portese e il cuore di Trastevere, dopo aver ospitato la rassegna di film francesi Rendez Vous, ritorna con la sua programmazione. Il programma é consultabile sulla pagina facebook e sul sito é possibile acquistare i biglietti per le proiezioni.

Arena Adriano Studios| Studi De Paolis via Tiburtina 521

Tra i teatri storici degli studi cine-tv di via Tiburtina il cinema Adriano ha allestito la sua Arena estiva arredata poltrone distanziate da mini tavolini. Una programmazione ricca dei migliori successi della passata stagione cinematografica, presentati da attori e registi. Biglietti acquistabili online con sconto, in alternativa sono disponibili alla biglietteria allestita presso gli studios.

Arena Cinema Tiziano| via Guido Reni 2

A pochi passi dal museo Maxxi e dall’Auditorium Parco della Musica, programma in aggiornamento e consultabile sulla pagina fb del Cinema Tiziano.

Per Aspera ad astra|viale Giorgio Morandi 81 (Tor Sapienza)

Programmazione nata dalla volontà dei soci dello storico cinema Broadway a Centocelle tra gli spazi verdi dei giardini del Supreme Sport Village. Per ulteriori info sulla programmazione e sulla modalità di acquisto su www.cinemabroadway.com

IL RITORNO DEI DRIVE-IN

Sunset Drive in Cinecittà| https://sunsetdrivein.it/

Drive In allestito negli spazi antistanti gli studios di Cinecittà, può ospitare fino a 160 automobili. Aperto dal venerdì alla domenica, con due proiezioni a sera alle ore 21 e alle ore 23,45.

Drive-in Cinema Paolo Ferrari| area esterna del cinema Cineland di Ostia https://driveincinemapaoloferrari.it

Più di 60 mila mq circa, uno schermo di 250 mq visibile da ogni parte del piazzale: il più grande drive-in d’Europa. L’area adiacente ai parcheggi della multisala Cineland sarà in grado di ospitare fino a 460 auto e 50 moto/motorini. La prevendita online termina alle ore 19, dopo tale orario i biglietti potranno essere acquistati direttamente all’ingresso.

Per ulteriori aggiornamenti, seguite la pagina fb del drive-in.

Speriamo di aggiornare al più presto il nostro articolo, segnalandovi nuovi spazi all’aperto che ospitano il cinema d’estate a Roma.