Il panorama dello streaming sportivo sta per cambiare radicalmente. Grazie a una nuova ed imponente espansione globale, i contenuti ESPN saranno integrati direttamente nell’interfaccia di Disney+, rendendo l’offerta disponibile in circa 100 mercati nel mondo.

In Italia, questo significa che gli abbonati potranno accedere a una selezione curata di programmi e, soprattutto, a grandi eventi in diretta senza dover cambiare applicazione. Come dichiarato da Alisa Bowen, President di Disney+, l’obiettivo è consolidare il successo della piattaforma offrendo un portfolio di diritti sportivi locali e internazionali sempre più ampio.

NBA, NHL e grandi eventi: l’offerta sportiva di ESPN nel 2026

Il piatto forte dell’offerta arriverà a partire dalla stagione 2026-27, quando Disney+ trasmetterà negli schermi europei le emozioni della NBA (National Basketball Association) e della NHL (National Hockey League). Non mancherà il grande spazio dedicato agli sport collegiali statunitensi con i campionati NCAA, inclusa l’amatissima March Madness di basket e il College Football.

Oltre alla diretta, gli utenti avranno accesso alla prestigiosa collezione di documentari “30 for 30” e a programmi di approfondimento come ESPN FC. Questa integrazione va a braccetto con i diritti già presenti in alcuni territori europei, come la UEFA Women’s Champions League e l’Europa League, posizionando Disney+ come un player centrale non solo per il cinema, ma anche per i fan dello sport a 360 gradi.

Il Futuro dell’Intrattenimento e dello Sport su Disney+

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