L’esordio di Prey su Hulu e Disney+ è da record

L’avvincente nuovo capitolo della saga Predator dal titolo Prey è già entrato nella storia, e questo nonostante sia stato destinato al mercato digitale.

Approdato su Hulu negli Usa e su Star all’interno di Disney+ a livello internazionale, lo sci-fi Prey ha ottenuto un esordio da record. Secondo i dati offerti da Hulu, infatti, si tratta del miglior debutto di sempre per un film o una serie tv proposta dalla piattaforma, ma anche il miglior esordio di sempre per un film sia su Star+ in America Latina che su Disney Plus all’interno di Star in tutti gli altri territori. Nessun dato è stato riferito al momento.

Lo straordinario traguardo ottenuto è stato celebrato anche dal regista Dan Trachtenberg attraverso il suo canale Instagram, proprio come è possibile apprezzare qui di seguito. Vi consigliamo di leggere la nostra recensione qui.

PREY

Il film è stato diretto da Dan Trachtenberg, scritto da Patrick Aison (Jack Ryan, Treadstone) e prodotto da John Davis (Jungle Cruise, The Predator), Jhane Myers (Monsters of God) e Marty Ewing (It – Capitolo due), con Lawrence Gordon (Watchmen), Ben Rosenblatt (Snowpiercer), James E. Thomas, John C. Thomas e Marc Toberoff (Fantasy Island) come produttori esecutivi. Il film sarà su Disney+ dal 5 agosto 2022.

I filmmaker si sono impegnati a creare un film che fornisse un ritratto accurato dei Comanche e garantisse un livello di autenticità che fosse fedele alle popolazioni indigene. Per questo, il film si avvale di una produttrice (Myers) nativa Comanche e di un cast composto quasi interamente da attori nativi e della Prima Nazione, tra cui Amber Midthunder (The Ice Road, Roswell, New Mexico), l’esordiente Dakota Beavers, Stormee Kipp (Sooyii), Michelle Thrush (The Journey Home) e Julian Black Antelope (Tribal). Il film è interpretato anche da Dane DiLiegro (American Horror Stories) nei panni di Predator.