L'esordio di La Casa di Carta 4 raccoglie un record pazzesco

Questo è un traguardo notevole per una produzione spagnola. Dalla prima della stagione nel 2017 e per mesi prima che Netflix lo aggiungesse al suo catalogo, Parrot Analytics ha registrato una domanda superiore al solito non solo in Spagna, ma in diversi mercati internazionali. Era chiaro quindi che il creatore della serie Álex Pina avesse trovato un modo potente per legarsi al pubblico attraverso culture e lingue diverse. Dopo essere diventato disponibile su Netflix, la domanda è cresciuta ad ogni nuova stagione. Netflix ha sfruttato questa forte domanda e la sua piattaforma internazionale per catapultare la serie in un vero successo globale.