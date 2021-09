Erase: Reborn è il reboot de L’Eliminatore, il film del 1996 con Arnold Schwarzenegger

Dominic Sherwood è stato scelto dalla Warner Bros. quale protagonista del nuovo action movie Erase: Reborn, riavvio del film del 1996 con Arnold Schwarzenegger intitolato L’Eliminatore.

Erase: Reborn, i cui lavori sono partiti questa estate in gran segreto, vedrà come personaggio principale Mason Pollard (Dominic Sherwood), un maesciallo della polizia federale specializzato nell’organizzare le finte morti di testimoni, i quali devono sparire senza lasciare alcuna traccia. Il nuovo film è diretto da John Pogue (Deep Blue Sea 3). Nel cast, oltre alla star Dominic Sherwood, trovano spazio Jacky Lai (V-Wars), McKinley Belcher III (Ozark) ed Eddie Ramos (Animal Kingdom).

Il film originale segue le vicende di John Kruger, uno dei migliori agenti federali, il quale opera nel più completo anonimato nel programma di protezione dei testimoni, entrando in azione in situazioni estreamenete compromesse per per proteggere la vita dei testimoni in pericolo.

La premiere del film è indicativamente fissata per la primavera del 2022.

Fonte: Deadline