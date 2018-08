Dopo lo straordinario successo di Caravaggio – l’Anima e il sangue e dagli stessi produttori, un’altra grande produzione cinematografica arriva sul grande schermo: dal 27 settembre al 3 ottobre sarà in sala come evento specialeMichelangelo – Infinito, il nuovo film d’arte dedicato al genio dell’arte universale Michelangelo Buonarroti e alle sue opere immortali ed ‘infinite’, di cui presentiamo il trailer ufficiale.

Michelangelo Infinito definisce un nuovo genere cinematografico, superando il tradizionale racconto documentaristico per diventare a tutti gli effetti un film documentato, ovvero un “film di autorevole finzione”.



Le spettacolari riprese in ultra definizione (4K HDR) , inedite e di forte impatto emotivo, della straordinaria produzione artistica di Michelangelo, sono innestate e composte, come in una partitura musicale, insieme alle ricostruzioni storiche nel racconto cinematografico condotto dalle appassionate interpretazioni dei due protagonisti, consentendo allo spettatore di immergersi nella vita dell’uomo e dell’artista Michelangelo. Il film porta a totale compimento il dialogo tra mondo del cinema e mondo dell’arte.

A dare il volto a Michelangelo Buonarroti è Enrico Lo Verso, mentre ad impersonare Giorgio Vasari è Ivano Marescotti.

Sinossi. La narrazione si snoda attraverso il racconto filmico dei due protagonisti: Michelangelo Buonarroti e Giorgio Vasari. All’interno diun limbo ambientato nelle suggestive Cave di Marmo di Carrara, Michelangelo rievoca gli snodi principali della sua vita e dei suoi tormenti più intimi. A raccontare la dimensione storica e artistica è Giorgio Vasari, narratore qualificato, appassionato e famigliare, della vita e delle opere del Buonarroti. I loro ricordi conducono lo spettatore nel ‘mondo’ di Michelangelo attraverso coinvolgenti ricostruzioni storiche, sino ad arrivare al cuore del film: le sue opere immortali ed ‘infinite’.

Il film sarà distribuito al cinema da Lucky Red per un evento imperdibile dal 27 settembre al 3 ottobre.

Una produzione originale Sky con Magnitudo Film. Un progetto realizzato con la collaborazione dei Musei Vaticani e di Vatican Media, con il Riconoscimento del MIBACT – Direzione Generale Cinema, in collaborazione con il Consiglio Regionale della Toscana, con il Patrocinio del Comune di Firenze e del Comune di Carrara. Media partner RTL 102.5.

Ecco il trailer