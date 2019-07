01 Distribution ha rilasciato ieri il trailer ufficiale di Tutta un'altra vita, la nuova commedia con protagonista il comico Enrico Brignano.

Diretto da Alessandro Pondi, il film vedrà un cast capitanato da Enrico Brignano, con lui anche Ilaria Spada, Paola Minaccioni, Maurizio Lombardi, Monica Vallerini, Daniela Terreri, Gabriele Lustri, Giordano Di Cola e con Rossella Brescia, la partecipazione amichevole di Paolo Sassanelli, la partecipazione di Giorgio Colangeli.

La Sinossi. Cosa faresti se il destino ti offrisse di diventare un’altra persona per una settimana? Gianni è un tassista romano con una routine consolidata. Ha una moglie e due figli e sogna di vincere la lotteria per cambiare il suo quotidiano scialbo e sempre uguale, incapace com’è di modificare il flusso della sua vita. E quando una coppia benestante, in partenza per una settimana alle Maldive, dimentica nel suo taxi le chiavi della loro meravigliosa villa da mille e una notte, Gianni azzarda: si impossessa della villa e della vita del suo proprietario, finendo in una giostra di emozioni mai vissute prima che culminano nell’incontro inaspettato con Lola, un sogno di ragazza che vede in lui un vincente e che gli sconvolge l’esistenza. Gianni diventa un’altra persona e quella con Lola è davvero ”Tutta un’altra vita”… e sarebbe pronto a mollare tutto per lei se non fosse che al termine della settimana di vacanza i legittimi proprietari ritornano alla villa…

L'uscita è prevista per il 12 settembre 2019.