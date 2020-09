Enola Holmes è un film distribuito attraverso la piattaforma digitale Netflix nel corso del 2020. Questa è la recensione.

Diretto da Harry Bradbeer, il film è un adattamento cinematografico della serie di romanzi The Enola Holmes Mysteries scritta da Nancy Springer, con protagonista la sorella sedicenne di Sherlock Holmes interpretata da Millie Bobby Brown che ne è anche la produttrice. Nel cast anche Henry Cavill, Helena Bonham Carter e Sam Claflin.

Con l’obiettivo di scoprire i dettagli della misteriosa scomparsa della madre, Enola, la più giovane dei fratelli Holmes, intraprende un viaggio verso Londra, dove si ritrova ad investigare su una pericolosa cospirazione nei confronti di un giovane marchese.

Enola Holmes si regge principalmente sul valore di un cast di tutto rispetto che vanta nomi del calibro di Millie Bobby Brown, Helena Bonham Carter, Sam Claflin ed Henry Cavill. I primi minuti si aprono con un incipit che fa da preludio alla storia che si sta andando a raccontare, e questo avviene attraverso un continuo sfondamento della celebre “quarta parete”. Una scelta intelligente per certi aspetti, ma talvolta utilizzata in maniera eccessiva e snervante.

La sceneggiatura è ben costruita, seppur con successione di eventi già visti in altri lavori dello stesso filone. Essa mischia il genere mistery con la commedia, e lo fa in maniera vincente anche grazie all’ironia trascinante della sua protagonista interpretata dalla talentuosa Millie Bobby Brown. Inedita la versione cinematografica dello Sherlock Holmes di Henry Cavill, meno tattica, ma più umana ed emotiva. La fotografia risulta ottima, così come colpiscono positivamente costumi e scenografie. Rimarcata, ma non fastidiosa, la vena femminista utilizzata dal regista, utile a nostro avviso a sottolineare lo spirito eroico della giovane protagonista.

In conclusione, Enola Holmes possiede il potenziale per fare da capofila ad una nuova saga di successo, adatta ad un pubblico giovane, in cerca azione, leggerezza e spensieratezza.

Per la serie: Buona la Prima!

⭐⭐⭐ Classificazione: 3 su 5.