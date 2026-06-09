Il film Enola Holmes 3 debutterà in streaming il prossimo 1° luglio 2026, riportando sullo schermo la star Millie Bobby Brown nei panni della giovane e intrepida investigatrice privata, come svelato dal primo trailer ufficiale rilasciato da Netflix.

Il terzo capitolo della saga basata sui romanzi bestseller di Nancy Springer vede un importante cambio dietro la macchina da presa: la regia è stata infatti affidata a Philip Barantini (acclamato autore di Boiling Point e Adolescence), il quale ha collaborato a stretto contatto con lo sceneggiatore Jack Thorne per infondere alla pellicola un ritmo ancora più cinetico, dinamico e travolgente. Dopo i successi dei primi due capitoli distribuiti nel 2020 e nel 2022, la giovane detective si prepara ad affrontare l’enigma più complesso e intimo della sua intera carriera.

Vi consigliamo inoltre di visitare la nostra rubrica dedicata al catalogo di Netflix per ottenere maggiori informazioni sulle produzioni legate alla celebre piattaforma di streaming.

Enola Holmes 3 trama e cast del sequel ambientato a Malta

La trama di Enola Holmes 3 si sviluppa proprio alla vigilia del matrimonio della protagonista a Malta con Lord Tewkesbury (interpretato da Louis Partridge). Quello che dovrebbe essere il giorno più felice si trasforma in un incubo investigativo quando il Dr. John Watson (Himesh Patel) intercetta Enola per strada, rivelandole una notizia sconvolgente: suo fratello Sherlock Holmes è stato misteriosamente rapito. La giovane detective si ritroverà così catapultata in un caso intricato, affrontando contemporaneamente una profonda crisi d’identità legata alle imminenti nozze.

Nel cast della pellicola diretta da Philip Barantini tornano anche le attrici Helena Bonham Carter, nel ruolo della madre Eudoria Holmes, e Sharon Duncan-Brewster nelle vesti della temibile Moriarty, per una grande avventura in cui sogni personali e doveri professionali finiranno inevitabilmente per collidere.

Il lancio del trailer di Enola Holmes 3 si aggiunge a quello di Lupin 4 diffuso proprio nella giornata di ieri.

Detective by nature. Rebel by choice. Romantic by accident.



Millie Bobby Brown is back in Enola Holmes 3. Directed by Philip Barantini. Premiering July 1. pic.twitter.com/folPKZ1lVl — Netflix (@netflix) June 9, 2026