Lo sviluppo del film Enola Holmes 3, il nuovo capitolo della saga basata sul libro di Nancy Springer, è stato confermato da Netflix.

Nella giornata di ieri, infatti, il colosso dello streaming ha affermato che una nuova avventura relativa alla “piccola di casa Holmes” è attualmente in fase di sviluppo, e che la produzione è partita dal Regno Unito proprio in questo periodo. Millie Bobby Brown (Stranger Things) tornerà chiaramente nei panni di Enola Holmes, la sorella minore del celebre detective Sherlock Holmes, così come Henry Cavill (Mission Impossible: Fallout) nei panni del famoso investigatore, ed Helena Bonham Carter (The Crown) come la matriarca della famiglia, Eudoria Holmes.

Il the Hollywood Reporter ha riferito che saranno di ritorno anche Louis Partridge, che interpreta nella saga Tewkesbury, e Hamish Patel, che interpreta Watson. Jack Thorne ha scritto la sceneggiatura, mentre Philip Barantini si occuperà della regia. Mary Parent, Ali Mendes e Alex Garcia stanno producendo per Legendary Entertainment. Millie Bobby Brown e Bobby Brown produrranno per la casa di produzione di Brown, PCMA Productions. I produttori esecutivi sono Jake Bongiovi e Isobel Richards per PCMA; Joshua Grode per Legendary; e Michael Dreyer.

La prima sinossi di Enola Holmes 3 recita: “Un’avventura insegue la detective Enola Holmes a Malta, dove i sogni personali e professionali si scontrano in un caso più intricato e insidioso di qualsiasi altro abbia mai affrontato prima.”