La rivista Empire Magazine ha diffuso in rete una nuova foto da Army of the Dead, lo zombie movie Netflix diretto da Zack Snyder.

L’immagine in questione mostra i personaggi interpretati nel film da Matthias Schweighöfer e Dave Bautista. All’interno della rivista, inoltre, sono riportate alcune dichiarazioni dello stesso Bautista riguardo la sua passione per il sotto-genere zombie movie.

“Sono un fan delle robe di zombi. Ho provato per anni a entrare nel cast di The Walking Dead ho anche detto che avrei interpretato gratuitamente un morto vivente, ma mi dissero che ero troppo grosso! Per farmi partecipare a una pellicola di zombi doveva esserci qualcosa di davvero speciale. Qua quello che ci differenzia è la parte da heist movie. Ma ci sono un sacco di strati differenti in questo film.“

ARMY OF THE DEAD

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Zack Snyder. La sceneggiatura è stata co-firmata da Zack Snyder e Joby Harold. Il budget si aggira intorno agli 80 milioni di dollari. CAST: Dave Bautista, Ella Purnell, Theo Rossi, Ana De La Reguera, Huma Qureshi, Hiroyuki Sanada, Omari Hardwick, Tig Notaro, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighöfer, Samantha Win e Rich Cetrone.

TRAMA: La storia seguirà le vicende di un uomo che recluta un gruppo di mercenari per realizzare la rapina definitiva a Las Vegas nel bel mezzo di un’apocalisse zombie. Le riprese del progetto avranno inizio a luglio.

Prossimamente su Netflix.