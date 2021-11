Emozioni mostruose nel trailer di Red, il nuovo film Pixar Animation Studios

Walt Disney Company Italia nel pomeriggio odierno ha diffuso il primo trailer italiano di Red, il nuovo film d’animazione realizzato da Pixar Animation Studios.

Destinato alle sale cinematografiche a partire dal 10 marzo 2022, “Red” è il primo film da regista di Domee Shi, talentuosa autrice di Bao, lo splendido cortometraggio Pixar presente sulla piattaforma digitale Disney+, e vincitore dell’Oscar al Miglior Cortometraggio Animato. Al centro della storia, una tredicenne maldestra e sicura di sé, combattuta tra il rimanere una figlia disciplinata e il caos dell’adolescenza. Sua madre, Ming, è protettiva, se non leggermente autoritaria, e non si allontana mai da sua figlia: una realtà imbarazzante per un’adolescente come lei. E come se i cambiamenti dei suoi interessi, delle sue relazioni e del suo corpo non fossero abbastanza, ogni volta che si emoziona troppo (che significa praticamente SEMPRE), si trasforma in un gigantesco panda rosso!

Il lancio del trailer – e del primo poster ufficiale – è stato accompagnato dal seguente comunicato stampa:

RED – TRAILER E POSTER DAL FILM D’ANIMAZIONE DISNEY/PIXAR

Secondo la regista Domee Shi, ambientando la storia di una ragazza di 13 anni nei primi anni 2000, è quasi obbligatorio includere una boy band. “Avevamo bisogno che la nostra protagonista Mei fosse ossessionata da qualcosa che sua mamma non avrebbe approvato”, afferma Shi. “Le boy band rappresentavano il primo passo nel mondo dei ragazzi per molte ragazze di quell’età. I ragazzi erano tutti molto carini, educati, teneri e amorevoli, e riuscivano a riunire le ragazze e le loro migliori amiche. Inoltre, ho pensato che sarebbe stato molto bello creare una boy band animata”.

I 4*Town sono la prima boy band di Pixar. I filmmaker si sono rivolti ai cantautori vincitori del Grammy® Billie Eilish e FINNEAS per scrivere le canzoni della band immaginaria, tre in totale, tra cui il brano “Nobody Like U” presente nel nuovo trailer. “Quando abbiamo iniziato a pensare a Billie Eilish e FINNEAS, prima che vincessero numerosi Grammy, abbiamo potuto notare come avessero il polso della situazione”, ha affermato la produttrice Lindsey Collins. “Eravamo grandi fan. Li abbiamo incontrati e abbiamo proposto loro questa pazza idea di una boy band, chiedendo se sarebbero stati interessati a scrivere e produrre le canzoni. E lo erano!”.

Eilish, il cui secondo album, “Happier Than Ever“, ha debuttato al primo posto della Billboard 200 negli Stati Uniti e in 19 paesi in tutto il mondo, ha fatto la storia come l’artista più giovane a vincere in tutte le categorie principali ai 62esimi GRAMMY® Award, ricevendo premi come migliore nuova artista, album dell’anno, disco dell’anno, canzone dell’anno e miglior album pop vocale.

FINNEAS, il più giovane ad aver mai vinto il GRAMMY® come produttore dell’anno (non classico), ha costruito un’eccellente discografia scrivendo e producendo successi per numerose superstar, non solo per sua sorella, Billie Eilish, ma anche per Justin Bieber, Demi Lovato, Selena Gomez, Camila Cabello, Tove Lo, Kid Cudi e Ben Platt, tra gli altri. Il suo album di debutto da solista “Optimist” è ora disponibile.

Il compositore svedese vincitore di GRAMMY®, Oscar® ed Emmy® Ludwig Göransson (Black Panther, The Mandalorian) firma la colonna sonora di Red. “Sono una sua fan da diverso tempo”, ha dichiarato Shi. “Siamo stati attratti dalla sua versatilità: è un compositore, ma produce anche musica pop. Sapevamo che ci avrebbe aiutato a creare uno stile unico”.

Qui di seguito trailer e poster di Red.