Paramount+ ha da poco condiviso in rete il trailer di The Curse, la serie con Emma Stone in arrivo sulla piattaforma dall’11 novembre.

Con una presentazione ufficiale avvenuta durante l’edizione 2023 del New York Film Festival, la nuova serie originale The Curse quest’oggi si è mostrata al pubblico della rete attraverso il rilascio del trailer. La premio Oscar Emma Stone nei 10 episodi in programma è affiancata da Benny Safdie e Nathan Fielder, ma anche dal candidato all’Oscar Barkhad Abdi, il candidato all’Emmy® Corbin Bernsen e Constance Shulman.

Questa la sinossi ufficiale: Co-creata e prodotta da Benny Safdie e Nathan Fielder, THE CURSE è una serie innovativa che esplora il modo in cui una presunta maledizione disturba la relazione di una coppia appena sposata che cerca di concepire un figlio, mentre lavora insieme a un nuovo programma dedicato alla ristrutturazione di case. La serie è interpretata da Emma Stone (La LaLand, The Favourite), Fielder (The Rehearsal) e Safdie (Oppenheimer). Tra le guest star figurano il candidato all’Oscar Barkhad Abdi, il candidato all’Emmy® Corbin Bernsen e Constance Shulman.

La serie è una co-produzione di SHOWTIME e A24. Fielder è anche regista. Emma Stone è produttrice esecutiva insieme a Dave McCary e Ali Herting con la loro casa di produzione Fruit Tree. Anche Josh Safdie è produttore esecutivo con la sua casa di produzione Elara. Il lancio di The Curse è atteso su Paramount+ dall’11 novembre.

ANCHE IL POSTER DELLA SERIE