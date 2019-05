Alcuni volti noti del Marvel Cinematic Universe stanno per tornare nei loro ruoli per Falcon & Winter Soldier, la serie tv destinata a Disney+.

Il The Hollywood Reporter ha confermato che Marvel Studios sta trattando per il ritorno di Emily VanCamp e Daniel Bruhl. I due attori dovrebbero vestire nuovamente i panni dell’Agente Sharon Carter ed il villain Zemo, entrambi apprezzati in Captain America: Civil War.

Oltre che con i due attori, i Marvel Studios trattano anche per l’ingaggio di Kari Skogland, regista apprezzato per il lavoro svolto per The Handmaid’s Tale.

Falcon & Winter Soldier è solo una delle tante serie tv ambientate nel Marvel Cinematic Universe, e destinate al servizio di streaming Disney+. Le altre sono WandaVision, una su Loki ed ancora una su Occhio di Falco.

La serie tv vedrà il ritorno di Anthony Mackie e Sebastian Stan, nel cast anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl.

Non esiste al momento una data di distribuzione.