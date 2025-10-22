Netflix ha svelato il teaser trailer della quinta stagione di Emily in Paris, la fortunata serie con protagonista Lily Collins.

Reduce da una quarta stagione capace di debuttare direttamente al primo posto nella Top 10 Globale di Netflix con 19,9 milioni di visualizzazioni nei suoi primi quattro giorni, raggiungendo la Top 10 di 93 Paesi, la serie di successo Emily in Paris si appresta a tornare sul catalogo di Netflix a partire dal 18 dicembre 2025. Nell’attesa, quest’oggi vi proponiamo il teaser trailer ufficiale da poco diffuso.

Guardate qui il teaser trailer di Emily in Paris S5

Qual è la trama della stagione 5 di Emily in Paris?

Ora a capo dell’Agence Grateau a Roma, Emily affronta sfide professionali e sentimentali mentre si adatta alla vita in una nuova città. Ma proprio quando tutto sembra andare per il verso giusto, un’idea lavorativa si rivela un fallimento, con conseguenti delusioni amorose e ostacoli alla carriera. In cerca di stabilità, Emily si rifugia nel suo stile di vita francese, finché un grande segreto non minaccia uno dei suoi rapporti più stretti. Affrontando i conflitti con sincerità, Emily ne esce con legami più profondi, una rinnovata consapevolezza e la voglia di abbracciare nuove possibilità.

Emily in Paris è stata creata da Darren Star. I produttori esecutivi sono Tony Hernandez, Lilly Burns, Andrew Fleming, Alison Brown, Robin Schiff, mentre Ryan McCormick, Raphaël Benoliel, Lily Collins, Jake Fuller sono produttori. MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions e Jax Media hanno prodotto la serie.

Nel cast dei nuovi episodi Lily Collins (Emily Cooper), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Thalia Besson (Genevieve), Eugenio Franceschini (Marcello).