Il viaggio europeo di Emily Cooper è giunto al capolinea. Netflix ha annunciato ufficialmente che l’apprezzata serie commedia romantica Emily in Paris si concluderà in modo definitivo con la sesta stagione. La notizia è arrivata in concomitanza con l’avvio ufficiale delle riprese dei nuovi episodi, i cui primi ciak si stanno tenendo in Grecia.

La protagonista e produttrice Lily Collins ha confermato la chiusura del progetto attraverso un videomessaggio indirizzato ai fan, definendo questi sei anni di lavorazione come un’avventura indimenticabile. La decisione segue la strategia intrapresa dal colosso dello streaming nelle ultime settimane, che ha visto la pianificazione della stagione finale anche per altri show di punta del catalogo come The Night Agent e The Lincoln Lawyer.

La quinta stagione si era conclusa lasciando in sospeso il destino sentimentale della giovane professionista del marketing di Chicago, complice il trasferimento temporaneo a Roma e l’invito ricevuto dall’eterno e alterno interesse amoroso Gabriel (Lucas Bravo) a raggiungerlo su uno yacht diretto proprio verso le coste elleniche.

From bonjour to au revoir. The final season of Emily in Paris is now in production 💕 pic.twitter.com/aX1AJTnIRy — Netflix (@netflix) May 21, 2026

Le location della sesta stagione e le dichiarazioni del creatore Darren Star

La sesta e ultima stagione amplierà ulteriormente i confini geografici della narrazione. Oltre al ritorno alle ambientazioni classiche della città di Parigi, la trama si svilupperà attivamente tra le suggestive località della Grecia e, per la prima volta nella storia del franchise, includerà sequenze ambientate nel Principato di Monaco.

Il creatore e sceneggiatore dello show, Darren Star, ha rilasciato una nota ufficiale di ringraziamento indirizzata a Netflix, a Paramount e al pubblico globale. L’autore ha garantito che il team di produzione è interamente concentrato sul confezionamento di un capitolo finale che possa chiudere in modo coerente e soddisfacente l’evoluzione artistica e personale di tutti i protagonisti.

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