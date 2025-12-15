Il cast di Emily in Paris ha presentato a Venezia l’attesissima quinta stagione dell’amata serie creata da Darren Star, con protagonista Lily Collins.

Anche nella quinta stagione di Emily in Paris troveremo alcuni degli amati interpreti della serie: Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park ed Eugenio Franceschini.

Gli episodi della quinta stagione di Emily in Paris saranno disponibili solo su Netflix dal 18 dicembre.

Nei nuovi episodi l’Italia torna ad essere lo sfondo delle avventure dell’ambiziosa Emily Cooper, trasferitasi da Parigi a Roma al termine della quarta stagione. E, oltre alla Città Eterna, Emily potrà visitare anche le meraviglie di Venezia.

Emily in Paris | la trama della stagione 5

Ora a capo dell’Agence Grateau a Roma, Emily affronta sfide professionali e sentimentali mentre si adatta alla vita in una nuova città. Ma proprio quando tutto sembra andare per il verso giusto, un’idea lavorativa si rivela un fallimento, con conseguenti delusioni amorose e ostacoli alla carriera. In cerca di stabilità, Emily si rifugia nel suo stile di vita francese, finché un grande segreto non minaccia uno dei suoi rapporti più stretti. Affrontando i conflitti con sincerità, Emily ne esce con legami più profondi, una rinnovata consapevolezza e la voglia di abbracciare nuove possibilità.

Emily in Paris 5, presentazione a Venezia (foto di Giulia Parmigiani)

La protagonista Lily Collins dichiara: “Non ero mai stata a Venezia prima d’ora ed è incredibilmente bella. L’assenza di automobili e la necessità di spostarsi ovunque in barca è davvero romantica. Girare a Roma e Venezia è stato assolutamente magico. Entrambe le città sono così suggestive dal punto di vista cinematografico, ricche di storia e di un palpabile senso di magia: Roma sembra una città più consolidata e metropolitana, mentre Venezia è stravagante, romantica e offre un ritmo di vita completamente diverso. È stato perfetto aprire l’ufficio di Emily a Roma, dandole una base per la sua vita professionale, mentre Venezia ha offerto un’avventura stravagante: un viaggio indimenticabile per Emily e per la nostra troupe. Sono molto grata all’Italia per averci accolto di nuovo in entrambe le città”.

Sulla produzione e le riprese della serie nelle città italiane il creatore Darren Star aggiunge: “Roma e Venezia sono città di grande bellezza. La serie offre la possibilità di viaggiare con la fantasia e volevo davvero trovare un modo per inserire Venezia in questa stagione perché penso che abbia qualcosa di magico e ultraterreno. È difficile superare Parigi e volevo andare in un posto altrettanto iconico e affascinante”.