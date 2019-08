Universal Pictures ha diffuso il trailer ufficiale di Last Christmas, la commedia natalizia con protagonista Emilia Clarke.

Svestiti i panni della celebre Daenerys in Il Trono di Spade, la giovanissima attrice torna al cinema con una divertente commedia natalizia diretta da Paul Feig. L'attrice nel film sarà in compagnia di Henry Golding ed Emma Thompson.

La sceneggiatura (co-firmata da Emma Thompson e Bryony Kimmings) è chiaramente tratta dal celebre brano musicale di George Michael, e conterrà alcuni brani inediti dell'artista scomparso.

Sinossi. Last Christmas racconta la storia di una giovane, Kate - interpretata da Emilia Clarke - che prende una serie di scelte sbagliate e si ritrova per lavoro a interpretare un elfo in un negozio che vende oggetti di Natale tutto l'anno. Quando incontra Tom, il giovane sembra troppo perfetto per essere vero nel momento in cui entra nella sua vita e inizia a superare le tante barriere che Kate ha costruito tra sé e gli altri. Londra si inizia però a trasformare durante il periodo di Natale e niente sembra andare per il verso giusto per questa coppia.

Il film sarà nelle sale Usa dall'8 novembre 2019.