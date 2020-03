Un'altra produzione hollywoodiana è stata costretta a fermarsi a causa dell'avanzare dell'Emergenza Coronavirus, stiamo parlando di Carnival Row, serie in onda su Amazon Prime Video.

Lo stop alle riprese è arrivato in queste ore, a confermarlo Orlando Bloom attraverso un toccante post-social in cui augura a tutti i suoi fan di riguardarsi. Le riprese della seconda stagione si stavano tenendo in quel di Praga, altra città assorbita dalla crisi Covid-19.

Sembra davvero folle questa cosa del Coronavirus, ma fate la cosa giusta pensando a voi e alla vostra famiglia e state al sicuro. In poche settimane sconfiggeremo questo cattivo. Orlando Bloom

Carnival Row

Legendary Television produce Carnival Row, così come Marc Guggenheim, René Echevarria, Jon Amiel, Orlando Bloom e Travis Beacham.

Nel cast anche David Gyasi nella parte di Agreus, un fauno misteriosamente benestante che si trasferisce in un quartiere prevalentemente abitato dagli umani sfidando l’ordine sociale; Karla Cromeche sarà Tourmaline, un’astuta poetessa in fuga da una patria in guerra; Indira Varma nella parte di Piety Breakspear, la regale a astuta matriarca della famiglia che governa la città di The Burgue; e Tamzin Merchant che interpreterà Imogen Suprnrose, una ragazza che vede in Agreus l’opportunità di dare una svolta al destino della sua famiglia aristocratica.

TRAMA: In un mondo diviso fra gli esseri umani ed i fatati, si snodano le vicende di Philo (Orlando Bloom) e Vignette (Cara Delevigne). Lui è un ispettore della gendarmeria di Burgue, ex militare ed ex compagno della fata Vignette. Alla fine della guerra viene dato per morto e Vignette lo piangerà per anni, fino a rincontrarlo nella città stato degli umani. Gli eventi che si scateneranno, già prima dell’incontro-scontro tra i due protagonisti, saranno sempre più drammatici e cruenti, fino ad un epilogo ben costruito e godibile.

Carnival Row è stata rilasciata da Amazon Prime Video il 30 agosto 2019 in lingua originale, ed il 22 novembre nella versione doppiata.

La seconda stagione è attualmente in fase di sviluppo.

Via ComicBook