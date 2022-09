Elodie presenta Ti Mangio il Cuore agli UCI Cinemas di Bari e Roma

Posted on

Il circuito cinematografico UCI Cinemas è pronto a proiettare – solo per tre giorni – il film diretto da Renato Zero dal titolo Zerovskij: Solo per Amore. L’appuntamento è previsto dal 19 al 21 marzo prossimo, per i fan una tre giorni in cui vivere uno speciale connubio artistico tra cinema e musica. Per maggiori