La serie TV Elle, l’attesissimo prequel televisivo del cult cinematografico La rivincita delle bionde, debutterà ufficialmente in streaming il prossimo 1° luglio 2026 con il rilascio in contemporanea di tutti gli otto episodi della prima stagione, come svelato dal trailer ufficiale rilasciato oggi da Prime Video.

A dimostrazione della grande fiducia riposta nel progetto, gli Amazon MGM Studios hanno già annunciato il rinnovo anticipato dello show per una seconda stagione. La serie, prodotta in collaborazione con la casa di produzione Hello Sunshine, vedrà la giovane attrice esordiente Lexi Minetree ereditare l’iconico ruolo di Elle Woods che fu di Reese Witherspoon, qui coinvolta nelle vesti di produttrice esecutiva. Il racconto esplorerà le origini del personaggio molto prima delle sue celebri e stravaganti avventure accademiche tra le aule dell’Università di Harvard.

Elle serie TV: la trama e le grandi produzioni targate Prime Video

La trama della prima stagione di Elle è ambientata nel 1995 e segue la protagonista durante gli anni della sua adolescenza, immersa nelle tumultuose e complicate acque del liceo. La giovane Elle Woods si ritroverà ad affrontare amicizie insidiose, i primi amori proibiti e scelte di moda decisamente discutibili, usando la propria famiglia come un costante punto di riferimento e stringendo un legame ancora più profondo con sua madre.

Questa nuova scommessa seriale va ad arricchire una proposta streaming sempre più ambiziosa ed eterogenea, che continua a espandersi attraverso grandi produzioni originali di forte richiamo, come vi abbiamo raccontato approfonditamente nella nostra recente recensione Spider-Noir, altra grande produzione messa in risalto da Prime Video di recente. A proposito, vi consigliamo di vistare la nostra rubrica dedicata a tutte le produzioni di casa Amazon.

Tornando a Elle, nel cast dello show figurano anche June Diane Raphael, Tom Everett Scott, Gabrielle Policano, Jacob Moskovitz, Chandler Kinney e Zac Looker. Ecco qui di seguito il trailer.

She was always that girl. Elle, from the world of Legally Blonde, premieres July 1 on Prime Video pic.twitter.com/qGKGBrHBTK — Prime Video (@PrimeVideo) June 9, 2026