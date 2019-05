Con le riprese di Army of the Dead oramai prossime, Zack Snyder sta scegliendo il suo cast, ed i primi nomi stanno finalmente approdando in rete.

SuperHeroHype ha confermato che lo zombie movie di Snyder potrà contare su Ella Purnell (Kick Ass 2), Theo Rossi (Luke Cage) e Ana De La Reguera (Narcos) e Huma Qureshi (Kaala). Tra i tanti nomi aggiunti al cast, è possibile che l’unico ruolo certo possa essere quello della Purnell, indicato come la figlia del personaggio interpretato da Dave Bautista.

La trama dovrebbe ruotare intorno ad un gruppo di mercenari che cercano di sopravvivere in una Las Vegas infestata dagli zombie. Il loro obiettivo secondario però sarà quello di organizzare la più grande rapina del secolo.

Army of the Dead sarà diretto da Zack Snyder. La sceneggiatura è stata co-firmata da Zack Snyder e Joby Harold.

Nel cast Dave Bautista, Ella Purnell, Theo Rossi, Ana De La Reguera, Huma Qureshi.

La release sarà a cura di Netflix.