Elizabeth Faith Ludlow e Rizwan Manji nel cast di Peacemaker, la serie con John Cena

Il cast in costruzione di Peacemaker, la serie spin-off di The Suicide Squad, accoglie questa sera l’ingresso di Elizabeth Faith Ludlow e Rizwan Manji.

Nonostante James Gunn abbia confermato l’inizio delle riprese di Peacemaker lo scorso 17 gennaio, il cast della serie ha registrato oggi l’ingresso di nuovi membri. SuperHeroHype ha confermato l’ingaggio di Elizabeth Faith Ludlow e Rizwan Manji senza però svelare la natura dei loro ruoli.

La Ludlow ha già collaborato con Gunn in occasione Guardiani della Galassia vol. 2, ma ha anche avuto ruoli in The Walking Dead e Godzilla: King of the Monsters. Per quanto riguarda, invece, Manji, i suoi crediti più famosi riguardano Perfect Harmony della NBC.

Peacemaker avrà una prima stagione da otto episodi, e sarà incentrata sul supereroe DC Comics che dà il nome alla serie, interpretato come detto da John Cena. Dal cinecomic The Suicide Squad: Missione Suicida torneranno anche Jennifer Holland e Steve Agee, con loro nel cast anche Danielle Brooks (Orange Is the New Black), Robert Patrick (Terminator 2), e Chris Conrad (Patriot). Nel cast anche Elizabeth Faith Ludlow, Rizwan Manji. La messa in onda sarà destinata, ovviamente, a HBO Max.

Nei fumetti Peacemaker è un uomo che crede nella giustizia ad ogni costo, ma che non si preoccupa di uccidere per ottenerla. Il pubblico farà la conoscenza del personaggio interpretato da John Cena dalla prossima estate con The Suicide Squad.